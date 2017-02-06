Государственный долг России вырос более чем на 4 трлн рублей за четыре года

Госдолг РФ ежегодно увеличивался в среднем примерно на 1% ВВП. С 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года государственный долг страны вырос с 7,5 трлн руб. (10,6% ВВП) до 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП).

К завершению текущего года отношение госдолга РФ к ВВП может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный Минфином документ «Основные направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.».

Доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 года увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство. По итогам 2016 года госдолг составил 11,1 трлн руб. или 13,2% ВВП.

При этом к началу нынешнего года общий объем долговой нагрузки по-прежнему находился в безопасных пределах - менее 15% ВВП, что по мировым стандартам является умеренным значением, указывает Минфин.