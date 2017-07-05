Государственным корпорациям перекроют доступ к валюте

Государственным корпорациям и публично-правовым компаниям России запретят покупать иностранную валюту на средства из федерального бюджета.

В уставный капитал компаний будут приходить субсидии, для которых прописаны цели их работы.

В частности, деньги могут быть потрачены только на осуществление вложений в объекты капитального строительства; на приобретение недвижимого имущества или для предоставления взносов в уставные капиталы дочерних компаний, а также на реконструкцию автомобильных дорог федерального значения.

Обязательным условием предоставления субсидий станет соблюдение компаниями требований законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок, а также отсутствие задолженности по налогам, отмечает RG.ru.

Законопроект также вводит запрет для регионов, получивших кредиты из федерального бюджета, на размещение данных средств на банковских депозитах на срок, превышающий один месяц.