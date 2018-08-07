Из гостиницы Петербурга ночью эвакуировали сотни людей
В центре Петербурга у Московского вокзала в одной из гостиниц города произошел ночной пожар.
Огонь вспыхнул 7 августа около трех часов утра в доме №4 по Гончарной улице в здании гостиницы «Park Inn by Radisson».
В результате эвакуации 411 человек провели более получаса возле отеля.
По предварительным данным, причиной ночного возгорания стало неисправное электрооборудование на минус втором этаже – из-за него огонь охватил площадь в пять квадратных метров.
Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших, сообщает «Санкт-Петербург».
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