Гостей катка на ВДНХ в новом сезоне ждут зарядка на льду и танцы с киногероями

Посетителей Главного катка страны в новом зимнем сезоне ждут беспрецедентные по своему масштабу программы в честь празднования Нового года, Рождества, «старого» Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества.

Также гости катка на ВДНХ смогут нынешней зимой посещать еженедельные танцевальные мастер-классы и утренние зарядки. А самым маленьким посетителям первые шаги на льду помогут сделать герои любимых мультфильмов, - сообщает пресс-служба ВДНХ.

В зимнем сезоне-2016/17 каток станет площадкой для проведения праздничных, спортивных и развлекательных мероприятий в рамках как крупных городских праздников, так и уникальных еженедельных программ для всей семьи.

В дни празднований Нового года, Рождества, Старого Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества гостей ожидают захватывающие и красочные шоу, интерактивные мероприятия, встречи со звездными гостями, спортивные соревнования, конкурсы и розыгрыши призов.

Каток на ВДНХ будет площадкой для проведения различных тематических мероприятий, посвященных спорту, музыке, а также Году кино.

Доброй традицией стало проведение на ледовой площадке различных благотворительных акций. Подобное мероприятие пройдет 28 января 2017 года при участии Благотворительного фонда Константина Хабенского. Все пожертвования, собранные в ходе акции, передадут в помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Еженедельно в выходные дни на катке будут проходить мероприятия для всей семьи. Каждую пятницу во время вечернего сеанса гостей ледовой площадки ждут мастер-классы по различным танцевальным направлениям. По субботам на льду будут проводиться командные игры, соревнования, активные конкурсы и квесты, а по воскресеньям — утренняя зарядка на коньках.

Самых маленьких посетителей каждые выходные на детском катке ожидает детская анимация. Персонажи из любимых мультфильмов в игровой форме помогут малышам совершить свои первые шаги на льду и развлекут их веселыми конкурсами.

Каток на ВДНХ откроет свой третий сезон 25 ноября 2016 года. Ледовая площадка считается одним из самых больших катков с искусственным покрытием в Европе. Общая площадь вместе с инфраструктурой составляет около 70 тысяч квадратных метров, а одновременно кататься на нем могут почти пять тысяч человек.

Каток на ВДНХ называют Главным катком страны. Именно такое название было официально присвоено площадке в 2014 году Книгой рекордов России.

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