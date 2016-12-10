Госсекретарем США может стать председатель совета директоров ExxonMobil
Дональд Трамп предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров компании Exxon Mobil Рексу Тиллерсону. Предложение может быть сделано на следующей неделе.
Рекс Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.
После введения санкций в 2014 году корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть", сообщает "Интерфакс".
Следующая новость Сочи завалило снегом
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии