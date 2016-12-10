Госсекретарем США может стать председатель совета директоров ExxonMobil

Дональд Трамп предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров компании Exxon Mobil Рексу Тиллерсону. Предложение может быть сделано на следующей неделе.

Рекс Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

После введения санкций в 2014 году корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть", сообщает "Интерфакс".