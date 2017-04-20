Госсекретарь США заявил о провале ядерной сделки с Ираном

Соединенные Штаты пересматривают свою политику в отношении Северной Кореи, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Работа с нами будет на других условиях, чем в процессе прошлых переговоров», - цитирует «Национальная служба новостей» слова Тиллерсона.

По словам госсекретаря, американские власти рассматривают все эти варианты. Он также заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу.

«Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи», — сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также призвал реагировать на угрозы, исходящие от Тегерана, отметив, что политика «стратегического терпения» в отношении Ирана оказалась неудачной, сообщает «РИА Новости».