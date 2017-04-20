Госсекретарь США заявил о провале ядерной сделки с Ираном

Соединенные Штаты пересматривают свою политику в отношении Северной Кореи, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Работа с нами будет на других условиях, чем в процессе прошлых переговоров», - цитирует «Национальная служба новостей» слова Тиллерсона.

По словам госсекретаря, американские власти рассматривают все эти варианты. Он также заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу.

«Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи», — сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также призвал реагировать на угрозы, исходящие от Тегерана, отметив, что политика «стратегического терпения» в отношении Ирана оказалась неудачной, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО