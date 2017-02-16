Госсекретарь США назвал условия сотрудничества с Россией
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности работать с Россией только в тех случаях, когда это будет выгодно Соединенным штатам.
Он также призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины.
- Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия на Украине, - заявил Тиллерсон во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Интерфакс".
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