Госсекретарь США назвал условия сотрудничества с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности работать с Россией только в тех случаях, когда это будет выгодно Соединенным штатам.

Он также призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины.

- Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия на Украине, - заявил Тиллерсон во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Интерфакс".