Госпогранслужба Украины запретила въезд 40 артистам из России

Около 40 российских исполнителей не смогут въехать на Украину за посещение Крымского полуострова. Об этом рассказал руководитель Госпогранслужбы республики Виктор Назаренко.

Как сообщает Lenta.ru, запрет будет действовать три года. Уточняется, что под санкции попали Наташа Королева, Лолита Милявская, Людмила Артемьева и другие артисты. Глава украинской Госпогранслужбы также отметил, что в 2017 году был запрещен въезд на Украину 616 российским гражданам.

По итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году. Однако украинские власти не признают результаты голосования. Они требуют, чтобы въезд в Крым осуществлялся через территорию Украины. В противном случае тем, кто нарушил это требование, может быть отказано во въезде на территорию страны.

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