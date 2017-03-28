Госпитализированный в тяжелом состоянии Николай Носков пошел на поправку

Пресс-секретарь известного российского эстрадного исполнителя Николая Носкова Юлия Сажина сообщила о том, что состояние здоровья артиста, экстренно госпитализированного ранее в клинический госпиталь «Лапино», стабилизировалось.

- Действительно, Николай Иванович поступил к госпиталь в тяжелом состоянии. К счастью, сейчас его состояние удалось стабилизировать, более того, по результатам анализов видно, что он идет на поправку, - цитирует Сажину ТАСС.

Тем не менее Носкову предстоит операция по удалению тромба в области шеи.

- Когда состоится операция, пока неизвестно. Хирургическое вмешательство требует подготовки, пока врачи выбирают день, - отметила собеседница агентства.

По словам Сажиной, многое из того, что публикуется в СМИ о состоянии здоровья Николая Носкова, категорически не соответствует действительности, в связи с чем было принято решение дважды в день информировать поклонников артиста на его официальном сайте и в социальных сетях.

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