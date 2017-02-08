Госкомпаниям могут запретить покупку новых активов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект указа президента РФ, который предусматривает снижение уровня государственного участия в экономике.

Согласно документу, госкомпаниям запретят приобретать новые активы, в том числе и через дочерние фирмы. Наряду с этим их обяжут продать часть принадлежащих им активов, передает агентство «Экономика сегодня».

По словам заместителя главы ФАС Сергея Пузыревского, проект прошел обсуждение в ведомствах, поступил в правительство и дорабатывается.