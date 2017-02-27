Госкомпании и бизнес будут выявлять риски протестов в регионах РФ

Крупнейшие государственные и частные компании будут ежемесячно направлять отчеты в профильные министерства о важнейших экономических событиях с целью выявления рисков повышения протестных настроений в регионах РФ.

Минэнерго уже направило запросы в несколько десятков компаний. Минпромторг и Минтранс также направят запросы в ближайшее время.

В материале газеты «Ведомости» отмечается, что мониторинг продлится с апреля этого года по май 2017 года. Компании должны будут не только оценивать уровень риска, но и предлагать способы его минимизации. Все данные будут проанализированы в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это обычный обмен информацией.

Ранее подобный мониторинг проводился лишь раз в год, уточняет «Федерал пресс».

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