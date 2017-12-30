Госфильмофонд сообщил о незаконной проверке со стороны Минкультуры
Минкультуры России попыталось провести внеплановую проверку деятельности Госфильмофонда за 2012-2017 годы. В организации такую процедуру назвали незаконной.
В пресс-службе ведомства рассказали «Интерфаксу», что проверка должна пройти с 29 декабря 2017 по 31 января 2018 года.
В Минкультуры заявили, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, использованием имущества проводится министерством культуры и органами государственной власти «в пределах их компетенции». В Госфильмофонде данные действия назвали незаконными.
Генеральный директор Госфильмофонда Сергей Мельничук заявил, что бухгалтерские документы можно проверять за последние три года. После новогодних праздников он намерен обратиться с заявлением в прокуратуру.
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