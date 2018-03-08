У Госдумы прошли пикеты за отставку Леонида Слуцкого
У здания российского парламента прошел ряд одиночных пикетов. Активисты требовали отправить в отставку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах.
Один из пикетов провела телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак. Она пришла к Думе с плакатом, на котором было написано: «Депутаты! Мы вас не хотим!», передает РИА «Новости».
Сам парламентарий на своей странице в Facebook поздравил всех женщин с 8 марта. Он также попросил прощения у тех из них, «кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».
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