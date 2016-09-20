В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

Текст документа можно найти в электронной базе документов нижней палаты парламента.

В законопроекте говорится, что выплату получат все те, кто живет в России и имеет право на получение пенсии по состоянию на 31 декабря текущего года. Если выплата не была осуществлена своевременно, она должна быть выдана позднее.

Всего на эти цели из бюджета будет выделено более 221 миллиарда рублей. Выплаты будут осуществлены в январе следующего года.