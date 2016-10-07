В Госдуму внесли соглашение о создании ПВО на Кавказе
Президент России Владимир Путин принял решение внести на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Соответствующие документы размещены в пятницу в базе данных нижней палаты.
Стороны подписали соглашение еще в декабре 2015 года.
В документе прописана нормативно-правовая основа совместного применения войск, выполняющих задачи противовоздушной обороны двух стран, а также определяет задачи, функции, принципы построения и применения войск, входящих в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.
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