В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете бесконтрольной торговли спиртным

В Государственную думу РФ внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Авторы, члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба, предлагают ввести штрафы за распространение информации о продаже алкоголя дистанционным способом до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до миллиона рублей для юридических лиц.

Кроме того, по инициативе авторов, предлагается применять внесудебную блокировку сайтов, торгующих нелегальной алкогольной продукцией, - сообщил московский адвокат Владимир Постанюк.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, на сегодняшний день объемы легального и нелегального рынка сопоставимы. Объем продаж крепкого алкоголя на легальном рынке в 2016 году составляет порядка 950 миллионов литров. Еще 110 миллионов коньяка и бренди и примерно 45 миллионов литров виски, текилы, абсента.

Нелегальная продажа крепкой алкогольной продукции составляет по некоторым данным порядка 250 миллионов литров, самогона около 50 миллионов литров, 170 миллионов литров аптечных настоек и 450 миллионов литров парфюмерной и косметической продукции под разными названиями.

Несмотря на все меры, принятые правительством по обеспечению безопасности покупателей и недопущению в продажу контрафактной алкогольной продукции, в том числе и внедрение системы ЕГАИС, продажа нелегального алкоголя набирает все более устрашающие обороты. Недавняя история с массовым отравлением «настойкой боярышника» в Иркутске обнажила проблему, зревшую не один год.

27 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о том, с 2018 года продажа легального алкоголя будет разрешена и в киберпространстве, однако для этого необходимо разработать схему продажи во избежание попадания контрафакта на столы покупателей. Логично, что при узаконивании данного вида торговли необходимо разработать и ряд санкций за нарушение правил продажи.