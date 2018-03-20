В Госдуму поступил законопроект о криптовалютах

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», закрепляющий понятие криптовалют и регулирующий порядок их обращения в стране.

В документе криптовалюта и токен признаны имуществом, пи этом определено различие между ними на основе признака множества эмитентов и одного эмитента соответственно.

В проекте установлено, что криптовалюты не могут выступать в качестве законного средства платежа на территории России. В то же время предусмотрена возможность свершения сделок оп обмену цифровых финансов на национальную и иностранную валюту.

Подобные сделки будут осуществлять только через специальных операторов обмена, в качестве которых смогут выступать исключительно юридические лица. По мнению авторов проекта, это обезопасит владельцев криптовалют, а также обеспечит соблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма, сообщает «Парламентская газета».