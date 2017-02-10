В Госдуму поступил законопроект о запрете скидок на спиртные напитки

Законопроект, предусматривающий введение запрета скидочных акций на алкоголь, внесен на рассмотрение Госдумы.

Авторы документа считают необходимым запретить любое предоставление скидок на спиртные напитки, в том числе путем издания талонов и купонов. Кроме того, в проекте говорится о запрете бесплатных раздач алкоголя, включая подарки.

В пояснительной записке к проекту, его авторы назвали доступность спиртных напитков одной из причин алкоголизма в стране. При этом они отметили, что скидки на алкоголь в магазинах, которые порой доходят до 40-50%, служат дополнительным стимулом для его покупки и приводят к росту потребления, передает «Интерфакс».