В Госдуму направят проект морального кодекса для депутатов

В России могут разработать моральный кодекс для депутатов, регламентирующий их публичное поведение.

С соответствующей инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину 19 марта планирует обратиться депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

В новый документ могут войти рекомендации парламентариям и их родственникам отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации роскоши в соцсетях и использования своего служебного положения. Документ будет предусматривать этикет общения с коллегами противоположного пола и «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».

Депутатам также посоветуют проводить отпуск на российских курортах – в Крыму, Сочи и на Кавказе, передает RT.