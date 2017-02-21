В Госдуме «зацеперов» и лазерные указки подвели под уголовные статьи

Действия так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов воздушных судов, предполагается наказывать лишением свободы до двух лет, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников положения нового законопроекта.

Как сообщает «Интерфакс», проект закона, одобренный профильным комитетом нижней палаты, вводит за хулиганство на транспорте общего пользования уголовную ответственность в виде наказания до 7 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления и его последствий. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ - до 8 лет заключения.

Павел Крашенинников пояснил, что речь идет также о деяниях, под которые будут подпадать действия «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. По его словам, за это предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

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