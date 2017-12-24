В Госдуме выступили за создание механизма борьбы с миграцией боевиков

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил с предложением разработать механизм борьбы с боевиками, которые после разгрома в Сирии приезжают в Центральную и Южную Азию, а также в Европу.

Выступая на международной конференции по проблемам борьбы с терроризмом, он сказал: «Особое внимание следует уделить выработке общего механизма контроля передвижения боевиков через границы. После разгрома так называемого «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ) в Сирии эта проблема актуальна как никогда».

На мероприятии присутствовали парламентарии из Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции. Володин отметил, что главным фактором, способствующим террору и насилию, является низкой качество жизни. В числе общих целей стран-участниц он назвал повышение благосостояние граждан, движение к процветанию через сотрудничество между странами, интеграционные процессы, передает «РИА Новости».

5 декабря президент России Владимир Путин заявил о полном уничтожении боевиков ИГ в Сирии.

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