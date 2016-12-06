В Госдуме высказались против акцизов на газировку и чипсы
Думский комитет по бюджету и налогам порекомендовал отклонить законопроект о введении акцизов на безалкогольные газированные напитки и картофельные чипсы.
Зампред комитета Леонид Симановский пояснил, что данная инициатива была направлена на улучшение здоровья граждан. Однако это не является предметом Налогового кодекса, сообщает РИА ФедералПресс.
Идея ввести акция на ряд «вредных» продуктов принадлежит Минфину. Наряду с газировкой и чипсами подакцизными, по мнению ведомства, должны стать пальмовое масло и электронные сигартеты.
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