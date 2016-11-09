В Госдуме встретили аплодисментами известие о победе Трампа

Депутаты Госдумы России аплодировали известию о том, что республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

Аплодисменты раздались после того как глава парламентского комитета по образованию Вячеслав Никонов сообщил о том, что Трампа поздравила с победой его соперница от демократов Хиллари Клинтон, передает «Интерфакс».

Фракция ЛДПР объявила о намерении провести торжественное собрание в связи с результатами выборов в США и пообещала угостить всех парламентариев и журналистов шампанским.