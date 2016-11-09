В Госдуме встретили аплодисментами известие о победе Трампа
Депутаты Госдумы России аплодировали известию о том, что республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Аплодисменты раздались после того как глава парламентского комитета по образованию Вячеслав Никонов сообщил о том, что Трампа поздравила с победой его соперница от демократов Хиллари Клинтон, передает «Интерфакс».
Фракция ЛДПР объявила о намерении провести торжественное собрание в связи с результатами выборов в США и пообещала угостить всех парламентариев и журналистов шампанским.
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