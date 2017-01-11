В Госдуме стартовала весенняя сессия
Госдума России официально открыла весеннюю сессию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал ее важнейшим этапом и фундаментом работы на ближайшие годы.
Он отметил, что в рамках весенней сессии парламентариям предстоит провести 40 пленарных заседаний и шесть региональных недель, передает ТАСС.
Депутаты должны будут рассмотреть свыше двух тысяч законопроектов, а также им предстоит решать задачи, направленные на повышение эффективности работы Госдумы и качества законодательного обеспечения развития России.
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