В Госдуме стартовала весенняя сессия

Госдума России официально открыла весеннюю сессию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал ее важнейшим этапом и фундаментом работы на ближайшие годы.

Он отметил, что в рамках весенней сессии парламентариям предстоит провести 40 пленарных заседаний и шесть региональных недель, передает ТАСС.

Депутаты должны будут рассмотреть свыше двух тысяч законопроектов, а также им предстоит решать задачи, направленные на повышение эффективности работы Госдумы и качества законодательного обеспечения развития России.