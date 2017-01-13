В Госдуме создают комиссию по анализу доклада Макларена

Думский комитет по спорту формирует экспертную комиссию, которая займется анализом доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Председатель комитета Михаил Дегтярев пояснил, что атаки на отечественный спорт продолжаются. При этом все они основаны именно на указанном докладе. Однако сам он и документы, прилагающиеся к нему, мировой общественностью досконально не изучены.

Дегтярев заявил, что даже поверхностный анализ доклада дает возможность говорить о том, что российских спортсменов умышленно очерняют в интересах иностранцев. П

о словам главы парламентария, комитет примерно через месяц будет готов опубликовать собственный доклад с итогами анализа документов, обнародованных Маклареном, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».