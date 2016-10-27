В Госдуме советуют Минфину не пугать людей налогом на вклады

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов посоветовал Минфину не пугать людей введением налогов на вклады. Депутат также предложил сотрудникам ведомства сосредоточиться на работе.

Так Неверов прокомментировал прозвучавшие во время лекции в Финансовом университете слова замминистра финансов Алексея Моисеева о якобы проработке налогообложения части депозитов. Правда, позднее сам же Моисеев пояснил, что на самом деле такие меры не обсуждаются, сообщает ТАСС.

«Прежде чем пугать людей, обсудите свои предложения с парламентом, который принимает решения. Работайте, создавайте условия для развития реального сектора экономики», - сказал Неверов.