В Госдуме советуют Минфину не пугать людей налогом на вклады
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов посоветовал Минфину не пугать людей введением налогов на вклады. Депутат также предложил сотрудникам ведомства сосредоточиться на работе.
Так Неверов прокомментировал прозвучавшие во время лекции в Финансовом университете слова замминистра финансов Алексея Моисеева о якобы проработке налогообложения части депозитов. Правда, позднее сам же Моисеев пояснил, что на самом деле такие меры не обсуждаются, сообщает ТАСС.
«Прежде чем пугать людей, обсудите свои предложения с парламентом, который принимает решения. Работайте, создавайте условия для развития реального сектора экономики», - сказал Неверов.
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