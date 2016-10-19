В Госдуме не собираются поддаваться на провокации ПАСЕ

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россию фактически провоцируют хлопнуть дверью и не участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Так он прокомментировали резолюции в адрес РФ.

- Впервые ПАСЕ дошла до того, чтобы подвергать сомнению легитимность российского парламента, - сказал Слуцкий, выступая в ходе пленарного заседания ГД в рамках «часа заявлений».

Ранее сообщалось, что в организации приняли резолюцию, подвергающую под сомнение легитимность депутатов Госдумы, избранных на территории Крыма.

Слуцкий заявил, что «столь воинствующей и жесткой риторики мы еще из Страсбурга никогда не слышали», добавив, что принимать антироссийские резолюции входит в практику ПАСЕ.

Он подчеркнул, что в ГД задумаются о необходимости формирования очередной думской делегации в ПАСЕ.