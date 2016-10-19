В Госдуме не собираются поддаваться на провокации ПАСЕ
Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россию фактически провоцируют хлопнуть дверью и не участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Так он прокомментировали резолюции в адрес РФ.
- Впервые ПАСЕ дошла до того, чтобы подвергать сомнению легитимность российского парламента, - сказал Слуцкий, выступая в ходе пленарного заседания ГД в рамках «часа заявлений».
Ранее сообщалось, что в организации приняли резолюцию, подвергающую под сомнение легитимность депутатов Госдумы, избранных на территории Крыма.
Слуцкий заявил, что «столь воинствующей и жесткой риторики мы еще из Страсбурга никогда не слышали», добавив, что принимать антироссийские резолюции входит в практику ПАСЕ.
Он подчеркнул, что в ГД задумаются о необходимости формирования очередной думской делегации в ПАСЕ.
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