В Госдуме собирают отработанные батарейки

В здании Госдумы на Охотном ряду появился пункт приема отработанных батареек, сообщили в пресс-службе Думы.

Уточняется, что отработанные батарейки будут вывозиться и утилизироваться специализированной организацией.

Таким образом депутаты решили внедрить цивилизованную практику утилизации отработанных элементов питания, которые являются одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.

Ранее в Госудуме был организован сбор бумажных отходов, сообщает портал «БМ24.ру».