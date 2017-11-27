В Госдуме собирают отработанные батарейки
В здании Госдумы на Охотном ряду появился пункт приема отработанных батареек, сообщили в пресс-службе Думы.
Уточняется, что отработанные батарейки будут вывозиться и утилизироваться специализированной организацией.
Таким образом депутаты решили внедрить цивилизованную практику утилизации отработанных элементов питания, которые являются одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.
Ранее в Госудуме был организован сбор бумажных отходов, сообщает портал «БМ24.ру».
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