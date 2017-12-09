В Госдуме рассмотрят законопроект о маркировке стеклотары для крепкого алкоголя
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает введение контроля за производством тары для крепких алкогольных напитков.
В частности, предлагается установить, что поставку стеклотары для продукции крепостью свыше 28% может совершать лицо, имеющее на это лицензию.
Также предложено ввести маркировку стеклянных бутылок знаком-идентификатором, который будет ставиться заводом-изготовителем. Потребительскую тару для крепкого алкоголя, поставляемую без лицензии или без маркировки, предлагается изымать из оборота вместе с оборудованием, на котором ее произвели, передает «РИА Новости».
Запрет на оборот алкоголя в стеклотаре без необходимой маркировки не будет распространяться на продукцию, выпущенную до 1 июля 2018 года.
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