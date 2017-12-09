В Госдуме рассмотрят законопроект о маркировке стеклотары для крепкого алкоголя

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает введение контроля за производством тары для крепких алкогольных напитков.

В частности, предлагается установить, что поставку стеклотары для продукции крепостью свыше 28% может совершать лицо, имеющее на это лицензию.

Также предложено ввести маркировку стеклянных бутылок знаком-идентификатором, который будет ставиться заводом-изготовителем. Потребительскую тару для крепкого алкоголя, поставляемую без лицензии или без маркировки, предлагается изымать из оборота вместе с оборудованием, на котором ее произвели, передает «РИА Новости».

Запрет на оборот алкоголя в стеклотаре без необходимой маркировки не будет распространяться на продукцию, выпущенную до 1 июля 2018 года.

Ранее Госдума ввела запрет на выращивание в России генно-модифицрованных растений и животных.