В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче маткапитала Крыму

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предусматривающий выдачу материнского капитала отцам-одиночкам в Крыму.

В соответствии с документом, на его получение могут рассчитывать мужчины, чьи жены скончались в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года после рождения или усыновления второго, третьего ребенка или более детей.

Помимо отца, материнский капитал может получить и ребенок до достижения возраста 23 лет, сообщает «Экономика сегодня».