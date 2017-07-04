В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче маткапитала Крыму

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предусматривающий выдачу материнского капитала отцам-одиночкам в Крыму.

В соответствии с документом, на его получение могут рассчитывать мужчины, чьи жены скончались в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года после рождения или усыновления второго, третьего ребенка или более детей.

Помимо отца, материнский капитал может получить и ребенок до достижения возраста 23 лет, сообщает «Экономика сегодня».

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: Дума
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