В Госдуме рассмотрят проект выдачи новых гектаров земли

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов внес в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать гектар земли гражданам РФ на территории не только Дальневосточного федерального округа, а всей страны.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне могут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке, отмечает ТАСС.

На фоне успешной реализации закона, новый проект должен распространять свое действие на всю территорию Российской Федерации.

В конце марта текущего года министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что его ведомство подготовило предложения в закон о «дальневосточном гектаре», которые позволят предоставлять всем желающим земли охотничьих угодий.