В Госдуме раскритиковали идею разрешить таранить автомобили во дворах

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал «бредовой» идею разрешить водителям скорой помощи и пожарных машин таранить припаркованные во дворах и мешающие проезду автомобили.

«Глупость сложно комментировать. Это значит, мы должны законодательно разрешить скорой помощи и пожарным таранить чужие автомобили? Глупость абсолютная», - цитирует его РИА «Новости». По мнению парламентария, проблема является надуманной.

Ранее сообщалось, что инициативу намерены обсудить в Общественной палате. По словам заместителя председателя комиссии ОП по безопасности и лидера движения «СтопХам» Дмитрия Чугунова, неправильно припаркованный во дворах автомобили часто мешают проезду скорой помощи или пожарных, что создает угрозу для жизни людей.

Не поддержал инициативу и экс-глава ГУ ГИБДД Владимир Федоров. По его мнению, решать проблему следует иным путем.

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