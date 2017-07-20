В Госдуме предсказали рост коррупции на дорогах

Отмена запрета для автоинспекторов останавливать автомобили вне стационарных постов может привести к преднамеренному затягиванию ими проверок машин и росту коррупции.

Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячесла Лысаков. «Естественно, возникает риск злоупотреблений, когда инспектор остановит любой автомобиль и начнет искать, к чему можно придраться. То есть риски коррупционной составляющей имеют место быть, - заявил он в интервью НСН.

Депутат пояснил, что отмененный МВД приказ запрещал инспекторам останавливать автомобили без конкретных причин. Теперь остановка возможна по любому поводу. Это будет означать потерю времени для водителей. Затягивание процедуры проверки может вылиться в вымогательство.

В то же время депутат считает, что масштабы злоупотреблений не стоит переоценивать, поскольку инспекторов на дорогах стало очень мало.