Госдуме предложили запретить курение в лифтах

Группа российских сенаторов внесла в Госдуму законопроект, содержащий дополнения к антитабачному закону.

Авторы инициативы предлагают установить запрет на курение в лифтах и на расстоянии не менее 10 метров от подъездов домов, передает ТАСС.

По словам сенаторов, ситуации, когда жители многоквартирных домов или гости курят у подъездов, не редки. При этом от табачного дыма страдают дети, пожилые люди, а также граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательной системы. Курильщики же не задумываются о том, что создают трудности для этих людей.

Авторы проекта отметили, что подобные ситуации приводят к конфликтам, а также негативно отражаются на здоровье россиян.