В Госдуме предложили ввести в России почасовую оплату труда

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести в России почасовую оплату труда.

По его мнению, это привело бы к повышению минимальной месячной зарплаты почти до 17 тысяч рублей.

При этом сумма зарплаты складывалась бы в зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности и места работы.

Сергей Миронов убежден, что граждане России могут получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций и сокращений.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но в феврале 2018 года отклонен, передает Regnum.