В Госдуме предложили ввести в России почасовую оплату труда
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести в России почасовую оплату труда.
По его мнению, это привело бы к повышению минимальной месячной зарплаты почти до 17 тысяч рублей.
При этом сумма зарплаты складывалась бы в зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности и места работы.
Сергей Миронов убежден, что граждане России могут получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций и сокращений.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но в феврале 2018 года отклонен, передает Regnum.
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