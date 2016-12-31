Госдуме предложили ввести наказание для таксистов-нелегалов

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий привлечение к административной ответственности нелегальных водителей такси.

Инициатива принадлежит депутатам заксобрания Краснодарского края. Они предлагают наказывать водителей легковых автомобилей, занимающихся перевозкой пассажиров без соответствующего разрешения, штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой аналогичный штраф и лишение водительских прав от трех до шести месяцев.

Кроме того, в документе предусматривается наказание для диспетчеров, которые передают нелегальным таксистам заказы. В соответствии с документом, должностных лиц предлагается наказывать штрафом в 45 тысяч рублей, предпринимателей без образования юрлица – 350 тысяч рублей. Для юрлиц размер штрафа составит 450 тысяч рублей, передает ТАСС.

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