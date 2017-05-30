В Госдуме предложили создать Комитет блогеров
Депутат нижней палаты парламента 21-летний Василий Власов предложил создать в Госдуме комиссию блогеров по решению вопросов молодежи.
По его мнению, блогеры будут информировать своих подписчиков о работе Госдумы и помогать в решении некоторых законопроектов, касающихся молодежи.
В мае перед депутатами Госдумы уже выступала видеоблогер Саша Спилберг, реакция социальных сетей и пользователей Youtube была крайне неоднозначной.
Некоторые блогеры уже восприняли инициативу бесполезной тратой времени на заседаниях Госдумы, отмечает RT.
Запрос на создание комиссии направлено на имя главы комитета Леонида Левина.
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