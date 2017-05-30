В Госдуме предложили создать Комитет блогеров

Депутат нижней палаты парламента 21-летний Василий Власов предложил создать в Госдуме комиссию блогеров по решению вопросов молодежи.

По его мнению, блогеры будут информировать своих подписчиков о работе Госдумы и помогать в решении некоторых законопроектов, касающихся молодежи.

В мае перед депутатами Госдумы уже выступала видеоблогер Саша Спилберг, реакция социальных сетей и пользователей Youtube была крайне неоднозначной.

Некоторые блогеры уже восприняли инициативу бесполезной тратой времени на заседаниях Госдумы, отмечает RT.

Запрос на создание комиссии направлено на имя главы комитета Леонида Левина.