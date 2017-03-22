В Госдуме предложили отказаться от участия РФ в «Евровидении»

Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что России следует отказаться от участия в «Евровидении» в ответ на решение Киева о запрете въезда на Украине певицы Юлии Самойловой.

«Мы не должны вообще участвовать в этом конкурсе, то, что они (Киев) сделали, это свинство», - цитирует ее РИА «Новости».

Сенатор Франц Клинцевич допустил, что Россия может бойкотировать не только конкурс на Украине, но и последующие. По его мнению, решение Киева недопустимо, и руководство «Евровидения» должно сказать свое слово.

Депутат Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что намерен добиваться введения санкций в отношении лиц, которые занимаются организацией нынешнего конкурса на Украине. Он считает, что своим решением в отношении Самойловой Киев стремится «исподтишка, подленько, трусливо унизить Россию».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Против Никиты Белых возбудили еще одно уголовное дело

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО