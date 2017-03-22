В Госдуме предложили отказаться от участия РФ в «Евровидении»

Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что России следует отказаться от участия в «Евровидении» в ответ на решение Киева о запрете въезда на Украине певицы Юлии Самойловой.

«Мы не должны вообще участвовать в этом конкурсе, то, что они (Киев) сделали, это свинство», - цитирует ее РИА «Новости».

Сенатор Франц Клинцевич допустил, что Россия может бойкотировать не только конкурс на Украине, но и последующие. По его мнению, решение Киева недопустимо, и руководство «Евровидения» должно сказать свое слово.

Депутат Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что намерен добиваться введения санкций в отношении лиц, которые занимаются организацией нынешнего конкурса на Украине. Он считает, что своим решением в отношении Самойловой Киев стремится «исподтишка, подленько, трусливо унизить Россию».