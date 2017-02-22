В Госдуме предложили назвать именем Чуркина улицу в Москве

В Госдуме высказали идею о присвоении одной из московских улиц имени скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву который обратился с ней в столичную мэрию. По словам парламентария, дипломат воплощал идеалы бескомпромиссности, преданности и честности.

Законодательство Москвы предусматривает возможность присвоения имен и фамилий известных жителей города и страны только новым улицам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на российские СМИ.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ.