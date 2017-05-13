В Госдуме посоветовали Украине изъять из конституции раздел о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил украинским чиновникам внести изменения в конституцию Украины, убрав из основного документа страны десятый раздел «Автономная Республика Крым».

Он пояснил: «С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк».

Ранее официальное интернет-представительство украинского президента рассказало о создании рабочей группы по разработке изменений и дополнений в конституцию страны, касающихся Республики Крым. В него вошли ученые и депутаты. Первое заседание группы состоится 22 мая, пишет РИА Новости.

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