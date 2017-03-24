В Госдуме посоветовали главкому НАТО креститься

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Андрей Красов предложил главкому НАТО и США в Европе Кертису Скапаротти следовать поговорке, когда ему что-то кажется.

Комментируя НСН заявление Скапаротти о том, что Россия может поддерживать талибов в Афганистане, он сказал: «Изречение командующего НАТО в Европе примерно такое: «Нам кажется, что Россия осуществляет поддержку радикального движения». Когда кажется, надо креститься (поговорка такая есть)».

Парламентарий напомнил о том, к чему привели поиски США химического оружия в Ираке. По его мнению, похожая ситуация получается и с Афганистаном.

«С 2001 года коалиционная группировка находится в Афганистане, и что в качестве результатов или антирезультатов они могут обозначить? Они могут обозначить, что выросла посевная площадь для выращивания наркотиков на территории страны в десять раз», - отметил депутат.

Новости по теме
Теги:
Организации: НАТО
Следующая новость Глушаков и Дзагоев не сыграют против сборной Кот-д'Ивуара

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО