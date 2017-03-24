В Госдуме посоветовали главкому НАТО креститься
Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Андрей Красов предложил главкому НАТО и США в Европе Кертису Скапаротти следовать поговорке, когда ему что-то кажется.
Комментируя НСН заявление Скапаротти о том, что Россия может поддерживать талибов в Афганистане, он сказал: «Изречение командующего НАТО в Европе примерно такое: «Нам кажется, что Россия осуществляет поддержку радикального движения». Когда кажется, надо креститься (поговорка такая есть)».
Парламентарий напомнил о том, к чему привели поиски США химического оружия в Ираке. По его мнению, похожая ситуация получается и с Афганистаном.
«С 2001 года коалиционная группировка находится в Афганистане, и что в качестве результатов или антирезультатов они могут обозначить? Они могут обозначить, что выросла посевная площадь для выращивания наркотиков на территории страны в десять раз», - отметил депутат.
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