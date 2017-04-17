В Госдуме поддержали предложение по изменению ПДД для удобства мотоциклистов

Предложение первого вице-премьера Игоря Шувалова закрепить в ПДД прямое разрешение байкерам двигаться между рядами на дороге является разумным, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, на данный момент ни разрешения, ни запрета на движение байкеров между рядами в ПДД нет.

«В принципе, учитывая, что количество людей, которые покупают мотоциклы, увеличивается, а у нас есть правовая неопределенность, то это было бы разумным», - цитирует ТАСС слова Лысакова.

Он также отметил, что в разрешении водителям мотоциклов двигаться в междурядье, нет ничего плохого.

«Если участники дорожного движения корректно относились бы к друг другу, то меньше было бы проблем и аварий», - заключил депутат.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о поручении Шувалова проработать возможность внесения изменений в ПДД, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Кроме того, он предложил также выделить отдельную стоп-линию для мотоциклистов на перекрестках.

В свою очередь глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, предложил избавляться от автомобилей и переходить к велосипедному движению. Он также одобрил предложение Шувалова о внесении изменений в ПДД для удобства мотоциклистов, отметив, что это будет полезно для столицы – снизятся нагрузки на дороги и экологию.