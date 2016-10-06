В Госдуме РФ планируют ответить на разрыв США сотрудничества по Сирии
Соглашение о бессрочном размещении авиагруппы РФ в Сирии рекомендовано ратифицировать. Таким образом Госдума РФ может ответить на решение США прервать сотрудничество с Москвой.
Комитет Госдумы по международным делам будет рекомендовать парламенту ратифицировать соглашение. Документ будет рассмотрен депутатами завтра.
Ранее соглашение было внесено в Думу президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно этому документу, авиационная группа РФ сможет находиться в Сирии бессрочно для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, сообщает "Коммерсантъ".
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