В Госдуме РФ планируют ответить на разрыв США сотрудничества по Сирии

Соглашение о бессрочном размещении авиагруппы РФ в Сирии рекомендовано ратифицировать. Таким образом Госдума РФ может ответить на решение США прервать сотрудничество с Москвой.

Комитет Госдумы по международным делам будет рекомендовать парламенту ратифицировать соглашение. Документ будет рассмотрен депутатами завтра.

Ранее соглашение было внесено в Думу президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно этому документу, авиационная группа РФ сможет находиться в Сирии бессрочно для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, сообщает "Коммерсантъ".