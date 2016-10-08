В Госдуме отказались считать Трампа пророссийским

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новый президент США не будет «пророссийским».

- Не надо испытывать каких-то иллюзий, что у нас есть антироссийская Хиллари Клинтон и - Дональд Трамп, едва ли не пророссийский. Они оба проамериканские, - сказал он в эфире «России 1».

По его словам, Трамп просто показывает, что с РФ можно выстраивать нормальные отношения.

В свою очередь, Слуцкий добавил, что в Москве соскучились по позитивной риторике со стороны Вашингтона. Вероятно, именно поэтому некоторые люди в России поддерживают Трампа.

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Места: Россия, США
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