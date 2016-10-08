В Госдуме опровергли связь РФ и хакерские атаки на США
Руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий считает клеветой заявления США о причастности РФ к хакерским атакам на американские политические организации.
Ранее Вашингтон обвинял Москву в хакерских атаках. В Кремле назвали эти обвинения «голословными».
- Мы видим, что не остается ни одной сколь-либо значимой ситуации, содержащей негатив того или иного рода, где в этом не обвинялась бы Россия. С этой точки зрения мы видим, что подобного рода вещи являются в чистом виде клеветой, измышлением и инструментом деформации образа России в мире, - цитирует Слуцкого РИА «Новости».
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