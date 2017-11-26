В Госдуме ожидают повышения рождаемости из-за инициатив правительства

Принимаемые правительством и Госдумой меры должны привести к повышению рождаемости в России, заявила в День матери зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, член ОНФ Елена Вторыгина.

В интервью агентству «URA.RU» она сказала: «У нас в стране наблюдается небольшой демографический спад, но я думаю, что это ненадолго, поскольку и правительство России, и Госдума, в частности, наш комитет уделяет большое внимание этому вопросу».

По мнению Вторыгиной, к повышению рождаемости приведут принятая Концепция национальной стратегии в интересах женщин до 2025 года, Концепция демографической политики до 2020, проект «Десятилетие детства», который стартует 1 января 2018 года.

Вторыгина также поздравила женщин с Днем матери и сказала: «День матери — это праздник каждой семьи, потому что все начинается с мамы. В этот день я хочу пожелать всем матерям благополучия в семьях, достатка, любви близких вам людей».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России стартует Десятилетие детства.