В Госдуме одобрили повышение акциза на табачные изделия
В думском комитете по бюджету и налогам поддержали поправки в законопроект о повышении ставки акциза на сигареты в 2017-2019 годах.
Документ подразумевает повышение адвалорной ставки акциза на 1,5%.
В настоящее время акциз на сигареты составляет 1250 рублей за тысячу штук + 12% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены. Налоговое законодательство предусматривает повышение акциза с 2017 года до 1420 рублей + 13%.
Согласно поправкам к законопроекту, ставка акциза будет расти в указанный период с 1562 до 1890 рублей за тысячу штук + 13% расчетной стоимости, передает РИА «Новости».
Кроме того, документ предусматривает повышение ставки акциза на игристые вина.
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