В Госдуме одобрили наказание депутатов рублем за прогулы
Думский комитет по регламенту и организации работы палат порекомендовал принять поправки, предусматривающие наказание для депутатов за прогулы пленарных заседаний в виде штрафа.
Член комитета Владимир Поздняков пояснил «Интрефаксу», что размер штрафа составит одну шестую часть от зарплаты парламентария. При этом он отметил, что регистрация проводится трижды в день, поэтому депутату нужно отметиться хотя бы один раз, чтобы считаться присутствующим на заседании.
Механизм применения санкций пока не отработан. Для этого необходимо достоверно выявлять факты прогулов депутатами заседаний. Этим будет заниматься комитет по регламенту.
Собеседник агентства отметил, что поправки могут быть приняты в ближайшие дни.
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