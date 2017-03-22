В Госдуме одобрили идею привязки зарплат футболистов к результатам матчей

Член исполкома Российского футбольного союза и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев высказался в поддержку законопроекта, предусматривающего привязку зарплат футболистов к результатам игр.

Он отметил, что в настоящее время заработки игроков никак не соотносятся с их результативностью. По словам Лебедева, футболист может в течение всего сезона вообще не выходить на поле и при этом ему будут исправно платить зарплату.

Парламентарий выразил надежду на то, что принятие законопроект будет иметь положительный эффект для российского футбола, сообщает «Экономика сегодня».