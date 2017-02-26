В Госдуме обсудят вопрос российско-американского взаимодействия
Россия проанализирует перспективы российско-американского взаимодействия в рамках круглого стола, который состоится 28 февраля в Госдуме.
Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он отметил, что «участие в обсуждении примут замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, депутаты Государственной думы, члены Совета федерации, представители ведущих НИИ РАН, эксперты и политологи».
Известно, что президент США Дональд Трамп намерен наладить сотрудничество с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, а также развивать экономические проекты. Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о возможности нормализовать российско-американские отношения.
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