В Госдуме обсудят вопрос российско-американского взаимодействия

Россия проанализирует перспективы российско-американского взаимодействия в рамках круглого стола, который состоится 28 февраля в Госдуме.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он отметил, что «участие в обсуждении примут замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, депутаты Государственной думы, члены Совета федерации, представители ведущих НИИ РАН, эксперты и политологи».

Известно, что президент США Дональд Трамп намерен наладить сотрудничество с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, а также развивать экономические проекты. Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о возможности нормализовать российско-американские отношения.